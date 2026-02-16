3年前のクリスマスの朝、埼玉・飯能市の住宅で家族3人が殺害された事件。殺人などの罪に問われている斎藤淳被告（43）は、16日の初公判で起訴内容について否認しました。斎藤被告：知らないことです。裁判長：全ての事実を知らないですか？斎藤被告：はい。起訴状などによりますと、斎藤被告は2022年12月25日、飯能市の住宅でウィリアム・ビショップさん（当時69）と妻の森田泉さん（当時68）、長女の森田ソフィアナ恵さん（当時32