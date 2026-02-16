◇卓球世界選手権ロンドン大会団体戦男女日本代表国内選考会（2026年2月16日羽曳野市立総合スポーツセンター）予選リーグが行われ、女子は長崎美柚（木下アビエル神奈川）、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）、赤江夏星（日本生命）、小塩悠菜（JOCエリートアカデミー）、村松心菜（ミキハウスJSC）、面手凛（山陽学園高）、竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）、高森愛央（四天王寺高）の8人が決勝トーナメント進出を決