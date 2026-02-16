のどかな農村地帯にできた巨大な穴。畑の一部はえぐり取られ、広い範囲にわたって陥没しています。この映像が撮影されたのは14日。場所はインドネシアのスマトラ島最北端にあるアチェ州です。陥没現場の近くで唐辛子を栽培する女性からは「私たちの土地はすべて破壊されました。来年何を植えればいいのかわかりません。もう何も植えられません」と、嘆きの声が聞かれました。なぜ、このような大規模な陥没が起きたのでしょうか。現