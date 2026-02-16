Netflix Japanは2月16日、公式X（旧Twitter）の投稿を更新。俳優のMEGUMIさんと独占契約を結んだことを発表しました。【投稿】MEGUMI、Netflixと独占契約！「今からワクワクが止まらないです！」公式Xでは「Netflixは複数年に渡り、プロデューサーのMEGUMI（めぐみ）と、新作のアンスクリプテッド（“筋書きのない物語”）作品を複数制作し、独占配信を行うことを決定！」とつづり、1枚の写真を投稿。MEGUMIさんがほほ笑むモノクロ