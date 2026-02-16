京都の長大路線バスが廃止京都バスは2026年2月13日、2026年3月15日で10系統 比良線（出町柳駅前〜朽木学校前）を廃止すると発表しました。なお、10系統の最終運行はすでに終了しています。京都バスの10系統 比良線は、京都市左京区の出町柳駅から滋賀県高島市の朽木学校前バス停までを結ぶ路線です。【画像】「ええぇぇ…！」 これが「京都から滋賀のクネクネ山道を駆け抜ける路線バス」です！ 画像で見る（9枚）通称「