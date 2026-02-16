国土交通省中部地方整備局は「渇水対策本部会議」を開き、愛知県の豊川用水の水源のダムが枯渇する事態に備え、節水を呼びかけました。 【写真を見る】愛知・豊川用水 このまま雨が降らないと3月中旬にも水源ダムが枯渇する事態…中部地方整備局が渇水対策本部会議で節水呼びかけ この会議は中部地方整備局が1月、渇水対策本部を設置したことを受け開かれたもので、職員ら約20人が参加しました。会議では向こう1か月の降水量が平