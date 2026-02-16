エアコンの修理で訪れた施設の配管に隠しカメラを設置して、少女の着替えを盗撮した疑いで、業者の男が愛知県警に逮捕されました。長崎県の会社役員・吉浦博行容疑者(42)は去年、エアコン修理のため訪れた施設で、脱衣所の配管の中に小型カメラを設置して、当時16歳の少女の着替えを盗撮したうえ、動画を複数の人物に提供した疑いが持たれています。女子児童を盗撮した画像を共有していた現役教師のグループに関連した