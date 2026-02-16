福岡県警小倉北署は16日、北九州市小倉北区木町3丁目11番の南小倉駅公衆女子トイレ内に同日午後1時50分ごろ、男が侵入する事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は「トイレを間違えました」と言って逃走したという。