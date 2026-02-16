サッカー明治安田J1百年構想リーグで「V・ファーレン長崎」は13日、アウェーでヴィッセル神戸と対戦しました。 J1復帰後、初勝利を目指すV・ファーレン。 前半、相手に主導権を握られ、25分と42分に失点。 2点ビハインドで前半を折り返します。 後半も相手の素早いプレスに苦しめられ、中々シュートまで持ち込めません。 アディショナルタイムにマテウス、そして笠柳がシュートを