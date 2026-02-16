１６日未明、東広島市の住宅で火事があり男性１人の遺体が見つかりました。男性の首には切られたような傷があり、警察が殺人事件とみて捜査しています。 中田蒼記者「あちらが火災があった住宅です。現在消火活動は完了していますが、屋根が焼け落ちている様子が見て取れます。規制線が貼られ警察関係者の捜査が続いています」 午前３時半ごろ東広島市黒瀬春日野の住宅で「建物２階から火が出ている」と消防に通報がありました。