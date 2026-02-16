16日午後、広島市中区のマンションの一室で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは、広島市中区舟入本町のマンションです。消防などによると、午後2時半頃、「自動火災報知機が鳴り、白い煙が出ている」と近所の人から通報がありました。消防車12台が出動し、火は約1時間後に消し止められましたが、鉄筋コンクリート造りの11階建てマンションの5階の一室を焼き、焼け跡から成人男性とみられる1