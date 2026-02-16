あすは中国の旧正月、春節です。今年の大型連休は高市総理の台湾有事発言を受けての渡航自粛もあり、沖縄では「中国からの客が減っている」との声も聞かれます。そこで観光客が今向かう先は『韓国』です。中国と韓国の関係改善が進み、団体客の「ノービザ渡航」も解禁。今、『日本から韓国へのシフト』が加速しています。【写真を見る】旅行先の主役は「日本」から「韓国」へ…中国・春節の大型連休始まる日中と対照的に関係改善