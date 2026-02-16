イタリア・コルティナダンペッツォで冬季五輪に合わせて建設されているケーブルカー＝15日（共同）【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開催中のイタリア北部コルティナダンペッツォで、アルペンスキー女子の競技会場へ観客を輸送するケーブルカーが期間中に開通しない見通しであることが16日、建設関係者への取材で分かった。同会場では地元勢が大活躍しているが、建設の遅れが盛り上がりに水を差す形に