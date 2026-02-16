大久保武ガザ再建支援担当大使政府は、米ワシントンで19日に予定されるパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関「平和評議会」の初会合に、大久保武ガザ再建支援担当大使を派遣する方向で調整に入った。トランプ大統領が主導する会合に代表者を派遣し、日米関係を重視する姿勢を示す狙いがある。一方、米国以外の先進7カ国（G7）は評議会に加盟しておらず、日本も引き続き見送る方針。複数の日本政府関係者が16日、明らかにした。