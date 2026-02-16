ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートは１５日のペアショートプログラム（ＳＰ）で、２０２５年世界選手権覇者の三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が７３・１１点で５位となった。長岡柚奈、森口澄士（すみただ）組（木下アカデミー）は１９位で、１６日のフリーに進めなかった。三浦、木原組はショートプログラム（ＳＰ）でジャンプを決めたものの、中盤のリフトで２人の息が合わず、体勢を大きく