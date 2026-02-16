歌舞伎役者の半生を描いた映画「国宝」（李相日監督）の興行収入が１５日までに２００億円を突破した。配給元の東宝が発表した。同作は昨年、実写邦画の興収で歴代１位となり、記録を更新し続けている。東宝によると、１５日までの興収は２００億８５０万円。昨年６月の公開から２５５日での達成となった。アニメや洋画も含めた映画全体の興収ランキングでは１０位に到達した。３月１５日に米ロサンゼルスで受賞作品の発表と