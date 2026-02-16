国会の召集を前に、一昨日比例代表で当選した人への当選証書付与式が行われました。今回の衆院選、小選挙区の多くで勝利した自民党はその余波で、比例名簿下位の候補者たちが軒並み当選。自民党が3分の2を超える議席を得る中で、初当選組も大勢でる結果となりました。こうした当選者についてはかつての“小泉チルドレン”現象をほうふつとさせることから、一部で“高市チルドレン”との声も上がっています。青井実キャスター：岩田