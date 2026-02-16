広島・栗林良吏投手が１６日、「完投調整」を行った。今季から先発に転向する元守護神は、今春２度目のシート打撃登板後にブルペン入りして１２６球。登板前の投球練習を含め、計１７６球の熱投だ。先発完投を見据えた異例の調整に「体力不足も感じた。本当にいい時間でした」と大粒の汗をぬぐった。社会人以来の先発へ向け、新球種・スライダーにも挑戦しているが、武器は変わらない。この日はシート打撃で打者１０人と対戦し