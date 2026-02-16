三菱電機のエアコンブランド「霧ヶ峰」は2月16日、tofubeats氏とのコラボ楽曲「KIRIGAMINE REMIX」をSpotifyで公開とともに、ミュージックビデオを同社の家電公式YouTubeチャンネルで公開した。さらに、2月17日からは全国のファミリーマートで店内放送も開始する。KIRIGAMINE REMIX同ブランドは、「人をもっと快適にできるはずだ。」という想いのもと、時代ごとの価値観や暮らしに寄り添いながら、製品や広告コミュニケーションを