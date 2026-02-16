国税徴収官の仕事を体験する香川大学の学生高松市幸町 香川大学の学生が16日、滞納された税金を法律に基づいて催促し、財産の差し押さえなどを行う「国税徴収官」の業務を体験しました。 税務職員を目指す学生に実際の仕事を知ってもらおうと、高松国税局が行ったもので、法学部と経済学部の3年生が参加しました。 宝石店で消費税の滞納があった想定で、学生が国税徴収官の業務を体験しました。まずは電話から……