トランプ米大統領は国際秩序の維持・発展を考えていない ─前回は、米国のベネズエラ作戦について、これが国際社会の秩序維持にどのような影響を与えるかを考える必要があるという指摘でした。 森本まず、この問題を中国がどう見ているかということは気になります。推測ですが、中国は米国がベネズエラで恰好のオペレーションをやってくれたと思っているかもしれません。というのは、中国が精鋭の政治工作員