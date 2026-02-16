水道用水で20％の節水となっている豊川用水で、さらなる渇水対策を検討です。国交省中部地方整備局は16日、9年ぶりとなる渇水対策本部の会議を開き、ダムの貯水率や今後の天気の見通しなどを確認しました。今月11日は久しぶりの雨となりましたが、豊川用水の水源となる宇連ダムの貯水率は16日午前0時の時点で3.5％と下げ止まらず、3月中旬にも枯渇する恐れがあるということです。豊川用水は10日から節水率を農業用水と工業