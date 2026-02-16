東京時間17:39現在 香港ハンセン指数 26705.94（+138.82+0.52%） 中国上海総合指数 4082.07（休場） 台湾加権指数 33605.71（休場） 韓国総合株価指数 5507.01（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8937.10（+19.48+0.22%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82922.00（+295.24+0.36%） １６日のアジア株は軒並み上昇。今日は中国本土市場、韓国市場、台湾市場が休場。他市場は週明けの米国株価指数先物