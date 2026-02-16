ユーロ圏１０年債利回り格差仏５８、伊６０ｂｐ安定した推移 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%） ドイツ2.749 フランス3.333（+58） イタリア3.351（+60） スペイン3.122（+37） オランダ2.818（+7） ギリシャ3.349（+60） ポルトガル3.109（+36） ベルギー3.267（+52） オーストリア3.039（+29） アイルランド3.