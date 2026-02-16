【新華社牡丹江2月16日】旧暦の午（うま）年の到来を祝い、中国黒竜江省牡丹江市でランタン祭りが開催されている。まばゆい光を放つランタンには豊かな文化的要素が込められ、新年の幸せを願う思いを伝えている。（記者/劉赫垚）