９日、吉林省延辺朝鮮族自治州延吉市の河南市場で春節飾りを掲げる屋台の店主。（長春＝新華社配信）【新華社長春2月16日】中国各地は午（うま）年の春節（旧正月、今年は2月17日）を前に、年越しムードにあふれている。ビザ免除政策の拡大とインバウンド観光の利便性が引き続き向上していることなどから、中国で春節を体験したいという外国人観光客のニーズが急増。中国で味わった春節の雰囲気を自国に持ち帰ろうと、干支にちな