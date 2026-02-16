フリースタイルスキー男子デュアルモーグルで獲得した銀メダルを胸に、妻の輝紗良さん（左）と喜ぶ堀島行真＝15日、イタリア・リビーニョ（共同）【ミラノ共同】15日のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルで、堀島行真（28）が銀メダルを獲得した。今大会はモーグルの銅に続く2個目の勲章。応援に駆けつけた妻で元モーグル五輪代表の（旧姓住吉）輝紗良さん（25）に「落ち込んだ時や迷っている時に一緒に考え、支えてくれ