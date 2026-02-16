１５日に放送された日曜劇場「リブート」では、合六の恐怖のレストランで儀堂に整形した早瀬（鈴木亮平）が、合六にショートケーキを振る舞うことに。ラストの一香（戸田恵梨香）の行為から、ネットでは一香が早瀬の妻・夏海（山口紗弥加）ではないか？の考察が更に広がった。この日の「リブート」では、本物の儀堂が生きており、合六（北村有起哉）の１００億円分の腕時計を盗んだことから、儀堂に整形された早瀬が合六に殺さ