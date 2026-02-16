駿河湾フェリーリニューアル就航記念イベントが16日、都内で行われた。PRのため、静岡県在住のフリーアナウンサー岡副麻希（33）と、人気テレビアニメ「ちびまる子ちゃん」の主人公ちびまる子ちゃん、たまちゃん、花輪クンが参加した。同フェリーは静岡市清水区（旧清水市）の清水港と、伊豆市の土肥港を約90分で結ぶ。駿河湾の海の上に浮かぶ富士山の絶景を楽しむことができる。今春から船内をリニューアルし、清水の国民的キャラ