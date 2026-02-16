JR東海の交通系ICカード「TOICA」（トイカ）の利用エリアが、2027年春から拡大することが明らかになりました。紀勢本線（下庄〜多気間）と参宮線（外城田〜鳥羽間）の18駅に、伊勢鉄道の鈴鹿駅を加えた計19駅で新たに利用できるようになります。紀勢本線と参宮線など計19駅に導入サービス開始後のTOICA利用エリアTOICAは2006年の導入以降、順次利用エリアを拡大してきました。今回の拡大により、三重県内でのIC乗車の利便性が高ま