[2.15 J1百年構想WEST第2節 G大阪 0-0(PK2-3) 名古屋 パナスタ]ガンバ大阪の特別大会初ゴールは、不運にも認められなかった。前半28分、FWイッサム・ジェバリのポストプレーを起点とした鮮やかなパスワークから右サイドを攻め込み、再びゴール前に顔を出したジェバリが左足シュートを叩き込んだが、ゴールはVARレビューの末に取り消し。FW南野遥海のスクリーンプレーがファウルと判定された。南野は名古屋のDF原輝綺とたしかに