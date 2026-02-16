新潟県観光協会は、胎内市夏井地区の「胎内川 夏井の河川敷千本桜」が4月中旬頃から見頃を迎えると発表した。 飯豊連峰を源とする胎内川の上流部、夏井河川敷の両岸には約1kmにわたって染井吉野の桜並木が続く。雪深い冬を越えた地域で、春の訪れを告げる風景として親しまれているという。