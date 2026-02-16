バスケットボールＢ２リーグの山形ワイヴァンズはきのうと一昨日アウェイで信州と対戦しました。 熱戦の模様を振り返ります。 おとといの試合、白のユニフォームのワイヴァンズは、立ち上がり信州に攻め込まれますがベルを起点に攻撃を仕掛け、第１クォーターを２２対２０とリードします。 第２クォーターは開始早々に信州に逆転されますがベルが３Ｐを決めるなど、一進一退の