東プレのキーボード「REALFORCE R3 ハイブリッド テンキーレス」が、Amazonで20%OFFの2万9,216円で販売されている。 静電容量無接点方式を採用したテンキーレスモデル。Bluetooth 5.0と有線接続の両方に対応し、最大5台の機器と接続可能だ。 キーを底まで押し込まなくても入力を認識する仕組みで、なめらかな押し心地が魅力。身近なところでは、セブン銀行のATMのテンキーにも同じ方