●スギ花粉飛散開始…県医師会が発表●まだ飛び始めの時期だが 症状を引き起こすには十分な量●今週末にかけては暖かさが増し 花粉飛散量急増の心配も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 週末は季節大幅先取りの暖かさとなった県内ですが、この暖かさで、とうとう本格的な花粉シーズンが始まりました。山口県医師会は、長門市、萩市の観測地点で13日・金曜日以降に基準以上のスギ花粉が連続して観測されたことで、13日付けでのスギ花粉