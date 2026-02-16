日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 12385( 11568) 6月限33(33) TOPIX先物 3月限 13685( 13519) 日経225ミニ 3月限137419(135619) 4月限3539(253