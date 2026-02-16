日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万7750円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 11(11) 楽天証券 1( 1) ゴールドマン証券 700( 0) ビーオブエー証券