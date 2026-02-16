クマによる被害が全国的に相次いだことを受け、山口県が、「やまぐち版」のクマ被害防止対策パッケージを策定する方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。去年の法改正で、クマなどが人の生活圏に現れ危害を及ぼすおそれがある場合、市町村長の判断で発砲できるようになりました。関係者によりますと、県は、この緊急銃猟に必要なヘルメットやプロテクターなどの整備費用を、新たに市町に補助する方針です。