大阪3月限 日経225先物56900-90（-0.15％） TOPIX先物3796.0-28.0（-0.73％） 日経225先物（3月限）は前日比90円安の5万6900円で取引を終了。寄り付きは5万7540円と、シカゴ日経平均先物（5万7600円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。ただ、直後につけた5万7580円を高値に持ち高調整に伴うロング解消の動きが入り、前場中盤にかけて節目の5万7000円を割り込んだ。短期的なショートを誘う形