日経平均株価 始値57212.97 高値57219.20 安値56748.18 大引け56806.41(前日比 -135.56 、 -0.24％ ) 売買高24億7048万株 (東証プライム概算) 売買代金7兆2376億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3日続落、朝方高く始まるもその後値を消す ２．ナスダック指数の調整目立つ、ハイテク株が冴え