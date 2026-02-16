日本抵抗器製作所 [東証Ｓ] が2月16日大引け後(18:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常損益は1億3600万円の赤字(前の期は1億0400万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、26年12月期は1億円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を30円→25円(前の期は30円)に減額し、今期は前期比5円増の30円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常損益は5600万円の黒字(前年同期は10