27日告示の山口県議会柳井市選挙区の補欠選挙に向け動きが加速しています。元市議会議員の下村太郎氏と社会福祉法人理事長の佐々木信夫氏が立候補を表明しています。（下村太郎氏）「10年先、20年先を見据えた 柳井を確かなものとする責任ある政治を前に進めていきたいと強く思っている」下村太郎さんは柳井市出身の43歳、中央大学卒業後、証券会社勤務を経て2021年の柳井市長選挙に立候補し落選、その後、市議会議員を経て再び去