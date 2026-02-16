14日、美祢市秋吉台の山焼きで、作業中の男性の衣服に引火し死亡する事故がありました。山焼きを巡っては9年前にも作業中の男性がやけどを負い死亡していて市が再発防止に取り組む中での再びの事故に関係者の動揺が広がっています。秋吉台に火を入れて枯れ草を燃やし、新芽の成長を促す山焼き。14日はおよそ1000人が参加し午前10時から始まりました。早春の伝統行事を見ようと展望台周辺を中心におよそ4000人の見物客も訪れていま