15日（日）、一般社団法人ジャパンバレーボールリーグは、信州ブリリアントアリーズの2025-26シーズン V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）プレーオフ進出が決定したことを発表した。 2024-25シーズン女王の信州Aries。今シーズンも新たに就任した成田郁久美ヘッドコーチのもとでここまで全勝という驚異的な成績を収め、15日に行われたリガーレ仙台戦の勝利を