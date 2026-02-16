美しすぎるドラマーとして話題となっている大野真依が所属する、ガールズバンド「きみとバンド」に、愛媛県出身の高校2年生2人が加入し、5人体制となることが発表された。【個別ショット】新メンバーも加入！パワーアップした「きみとバンド」「きみとバンド」は新体制となり、日本武道館に向けて積極的に活動をしており、新メンバーを迎え更に勢いを増している。また、音楽活動にとどまらず、さまざまなエンターテインメント