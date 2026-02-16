大分市内の路上で3年前、部下の女性の胸を触るなどした罪に問われている県立学校の元校長の裁判が16日結審し、検察は懲役2年を求刑しました。 【写真を見る】部下への強制わいせつ事件元校長「私は無罪」と主張検察は懲役2年を求刑大分 強制わいせつの罪で起訴されているのは、大分市に住む県立学校の元校長の男（61）です。 起訴状によりますと、男は2023年4月、大分市内の路上で当時20代の部下の女性に対し、両腕をつか