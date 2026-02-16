◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）チャンピオンズＣ２着から挑むウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）にとって、ここは是が非でも欲しいタイトルだ。前走は内からうまくさばいたが鼻差及ばず。同レース３年連続２着と悔しい結果となった。フェブラリーＳは２年ぶりの参戦（２４年８着）。３走前にはマイルの南部杯・Ｊｐｎ１を完勝しており、