広島は１６日、久保修外野手が沖縄・豊見城市内の病院で「脳しんとう」と「左後頭部打撲」と診断されたと発表した。久保は１５日の練習試合・巨人戦（那覇）の７回、後頭部に死球を受けた。今後はＮＰＢが定めた復帰プログラムに沿い、競技復帰を目指す。また、秋山翔吾外野手が体調不良のため練習を欠席。同戦で右足を痛めた菊池涼介内野手は別メニュー調整を行った。