ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨１６日、東京・フジテレビ本社で「ＦＵＪＩＦＵＴＵＲＥＵＰＤＡＴＥ〜新コンテンツ発表会〜」第１弾「タイムレスマン」記者発表に出席した。昨年４月に８人体制初の冠番組として始まった「タイムレスマン」（火曜・深夜０時１５分）が、今年４月から金曜ゴールデン昇格を決めた。これまで深夜番組ながら高い支持を集め、見逃し無料動画配信サービス「ＴＶｅｒ」の人気バラエティーランキングで