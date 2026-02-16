◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）ラムジェット（牡５歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父マジェスティックウォリアー）が悲願の勝利を狙う。１週前には栗東・坂路で調教パートナーを務める小牧加矢太騎手（レースは三浦皇成騎手）を背に、５３秒７―１２秒４でパワフルに駆け上がった。１６日、厩舎で取材に応じた高木助手は「調教師も喜んでいました。具合は本当にいいです。左右の